Александр Титов вновь занял пост худрука петербургского академического симфонического оркестра

Дирижер во второй раз возвращается в оркестр.

Пост художественного руководителя и главного дирижера Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра вновь занял Александр Титов. Он вернулся на должность 12-го февраля.

У Александра Титова есть огромный опыт в работе дирижера. Ранее он работал в Мариинском театре и в Большом театре в Москве, выступал в оперных театрах мира, таких как Ла Скала, Ла Фениче, Метрополитен-опера и так далее. Под его руководством оркестр выступал с Анной Нетребко, Юрием Башметом, скрипачем Вадимом Репиным. С 2007 по 2013 и с 2017 по 2020 он уже был художественным руководителем петербургского академического оркестра. Таким образом, он возвращается в СПб ГАСО уже во второй раз. Год худруком был Игорь Томашевский.

Кроме того, вице-губернатор Борис Пиотровский назначил директора оркестра. Им стал Александр Смирнов.