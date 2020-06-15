Все iPhone 2022 года будут поддерживать сети 5G

Поддерживать сеть будут даже самые бюджетные смартфоны.

Все модели iPhone, которые Apple выпустит в 2022 году, будут поддерживать сети 5G. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Nikkei.

Стало известно, что Apple больше не собирается представлять новых 4G моделей. По информации источников издания, сети 5G будет поддерживать даже самый бюджетный смартфон.

Кроме того, компания не планирует в 2022 году выпускать обновленную версию iPhone 12 mini. Дело в том, что смартфон с маленьким экраном у потребителей оказался не очень востребован.

Ранее мы писали, что в Instagram появилась функция, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента.

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