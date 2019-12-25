Пользователи Instagram смогут усилить контроль за нежелательным контентом

Пользователи сами смогут решать, хотят они видеть больше или меньше нежелательного контента.

В Instagram появилась функция, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента. Об этом сообщает соцсеть.

Так, теперь пользователь сам сможет определить, сколько контента с нежелательным содержанием будет у него отображаться в поиске. Речь идет про контент, который соцсетью ограничивается по умолчанию.

При этом для пользователей младше 18 лет демонстрация большего числа нежелательного контента будет недоступна.

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