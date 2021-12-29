Ученые нашли микропластик в Альпах на высоте более 3 тыс. метров

Для анализа ученые снимали верхний слой снега.

Ученые из Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии (EMPA) провели исследование в Альпах на высоте 3160 метров и обнаружили там микропластик. Исследование проводилось на вершине горы Хохер Зоннблик, которая находится в австрийском национальном парке Хай-Тауэрн. Для анализа ученые снимали в течение многих лет верхний слой снега для анализа.

В ходе исследования выяснилось, что около 30% пластика попадает на вершину из городов, которые находятся в радиусе 200 км от нее. Остальная часть пластика рассеивается волновыми брызгами в океанах. Около 10% из них преодолели расстояние в 2 тыс. км (включая часть Атлантического океана), прежде чем осели на горе.

Отмечается, что каждый год в Швейцарии оседает порядка 3 тыс. тонн микропластика.

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