Швейцарская сноубордистка Хедигер погибла в результате схода лавины в Альпах

Спортсменке было 26 лет.

Швейцарская сноубордистка Софи Хедигер погибла в результате схода лавины в Альпах. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации лыжных видов спорта Швейцарии.

Инцидент произошел в коммуне Ароза. 26-летняя спортсменка каталась на закрытой трассе в сопровождении еще одного спортсмена. Оба покинули трассу, но Хедигер попала в лавину на склоне. Прибывшие на место экстренные службы не смогли спасти ее. Сноубордистка выступала на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а также была призером этапов Кубка мира.

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Фото: pxhere.com