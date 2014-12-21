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Швейцарская сноубордистка Хедигер погибла в результате схода лавины в Альпах
Сегодня, 7:52
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Швейцарская сноубордистка Хедигер погибла в результате схода лавины в Альпах

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Спортсменке было 26 лет.

Швейцарская сноубордистка Софи Хедигер погибла в результате схода лавины в Альпах. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации лыжных видов спорта Швейцарии.

Инцидент произошел в коммуне Ароза. 26-летняя спортсменка каталась на закрытой трассе в сопровождении еще одного спортсмена. Оба покинули трассу, но Хедигер попала в лавину на склоне. Прибывшие на место экстренные службы не смогли спасти ее. Сноубордистка выступала на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а также была призером этапов Кубка мира.

Ранее мы сообщали, что в горах Кабардино-Балкарии пострадал житель Петербурга.

Фото: pxhere.com

Теги: альпы, смерть, сноуборд, софи хедигер, сход лавины
Категории: Лента новостей, Спорт,

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