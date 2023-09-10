В горах Кабардино-Балкарии пострадал житель Петербурга

После эвакуации спортсмена с травмами ног и головы передали врачам.

Парапланерист из Петербурга был спасен в горах Кабардино-Балкарии. Известно, что мужчина совершил посадку у села Былым, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

На место происшествия выехали шесть сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. После эвакуации спортсмена с травмами ног и головы передали врачам.

Горы – это место повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Будьте предельно внимательными при занятии экстремальными видами спорта. Пресс-служба МЧС России

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Фото: пресс-служба МЧС России