В горах Кабардино-Балкарии пострадал житель Петербурга

Парапланерист из Петербурга был спасен в горах Кабардино-Балкарии. Известно, что мужчина совершил посадку у села Былым, пишет телеканал "Санкт-Петербург".
На место происшествия выехали шесть сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. После эвакуации спортсмена с травмами ног и головы передали врачам.
Горы – это место повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Будьте предельно внимательными при занятии экстремальными видами спорта.
Пресс-служба МЧС России
Ранее на Piter.TV: потерявшихся на Синюхе туристов эвакуировали вертолетом.
Фото: пресс-служба МЧС России
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