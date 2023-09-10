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В горах Кабардино-Балкарии пострадал житель Петербурга
Сегодня, 16:02
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В горах Кабардино-Балкарии пострадал житель Петербурга

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После эвакуации спортсмена с травмами ног и головы передали врачам.

Парапланерист из Петербурга был спасен в горах Кабардино-Балкарии. Известно, что мужчина совершил посадку у села Былым, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

На место происшествия выехали шесть сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. После эвакуации спортсмена с травмами ног и головы передали врачам. 

Горы – это место повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Будьте предельно внимательными при занятии экстремальными видами спорта. 

Пресс-служба МЧС России 

Ранее на Piter.TV: потерявшихся на Синюхе туристов эвакуировали вертолетом. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: кабардино-балкария, пострадал в горах
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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