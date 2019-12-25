Сход лавины в горах Кабардино‑Балкарии: среди погибших — петербургский альпинист

Альпинист из Петербурга находился в составе группы в качестве инструктора.

Группа альпинистов попала накануне под мощную лавину в Безенгийском ущелье в Кабардино-Балкарии. Все участники маршрута были опытными спортсменами, сообщил 360.ru председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко.

Среди погибших оказался альпинист из Петербурга Альберт Изотов, который находился в составе группы в качестве инструктора. Яковенко объяснил, что ФАР нередко привлекает гражданских специалистов к подготовке представителей силовых ведомств.

Они не были на маршруте, работали в определенных тренировочных местах. Повышение квалификации и горной подготовки. Александр Яковенко, председатель комитета спортивного альпинизма

По словам собеседника издания, снежно-ледовая масса обвалилась значительно выше по склону, а такой несчастный случай спрогнозировать нереально.

Ранее мы сообщали, что в горах КБР при сходе лавины погибли 11 альпинистов, еще шестерых ищут.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)