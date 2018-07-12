В горах КБР при сходе лавины погибли 11 альпинистов

Группу альпинистов накрыло снежной лавиной на горе Мижирги 6 сентября.

В горах Кабардино-Балкарии сход лавины унес жизни 11 альпинистов. Кроме того, шестерых ищут спасатели, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

В ведомстве уточнили, что группу, в которой было 33 человека, накануне накрыла лавина. После схода лавины 10 альпинистов спустились самостоятельно. Также шестеро пострадавших госпитализированы с травмами.

В понедельник, 7 сентября, было решено усилить группировку для поиска шести пропавших в горах людей, для этого привлекли 56 специалистов. В настоящее время в районе ЧП работают сотрудники Эльбрусского высокогорного отряда, спасатели из Карачаево-Черкесии и оперативная группа ГУ МЧС по КБР.

Поисковые работы сильно усложнили горный рельеф и высокая угроза схода новых лавин. Из-за этого авиацию пока не поднимают в воздух.

Ранее мы сообщали, что в Бурятии при сходе лавины на перевале Мунку-Сардык погибли три человека.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)