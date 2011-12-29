Два альпиниста сорвались при восхождении на гору в Кабардино-Балкарии

Мужчины сорвались со скал на высоте 3500 метров.

Два альпиниста сорвались во время восхождения на гору в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, один из них получил смертельные травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что сообщение о том, что в верховьях ущелья Адыл-су, пик Виа-тау сорвались два путешественника поступило в 14:40 по московскому времени. По предварительным данным, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще один турист пострадал. Сейчас спасатели принимают меры по оказанию помощи пострадавшему.

Пик МНР – потухший вулкан высотой 3810 метров, который состоит из трех вершин. Он расположен в горной системе Эльбруса на Центральном Кавказе и пользуется большой популярностью у альпинистов.

Ранее мы сообщали, что спасатели нашли тело одного из петербуржцев, попавшего под лавину в Северной Осетии.

Фото: Magnific