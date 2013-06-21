ФСБ задержала в КБР одиннадцать террористов, нападавших на жителей

ФБ и МВД провели совместную операцию по предотвращению противоправной деятельности сторонников МТО*.

На территории Кабардино-Балкарии в Зольском районе российскими силовиками задержаны 11 участников международной террористической организации*, запрещенной на территории нашей страны. Согласно предварительным данным от Центра общественных связей ФСБ России, подозреваемые пропагандировали радикальную идеологию, а также нападали на местное население. Жертвами злоумышленников становились люди, которые не разделяли их взгляды и позицию. Известно, что операция выполнялась совместно с правоохранительными органами на территориях Республики Адыгеи и КБР.

Прресечена противоправная деятельность сторонников запрещенных на территории России международных террористических организаций* (МТО*). ЦОС ФСБ РФ

В настоящее время следственным управлением МВД России по Кабардино-Балкарской Республике ведется уголовное дело. Речь идет о части 1 и 2 статьи 205.5 УК РФ за организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. По решению судебных инстанций все фигуранты расследования отправлены под стражу.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России