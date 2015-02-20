Потерявшихся на Синюхе туристов эвакуировали вертолетом

Раскрыты подробности поисковой операции в Алтайском крае.

На территории Алтайского края эвакуированы вертолетом двое молодых людей, пропавших в районе горы Синюха. Туристы провели пять дней в горах без связи. Все это время экстренными службами велись поиски пропавших. Сотрудники поисковых работ указали журналистам, что заблудившиеся находились в 6,5-8 часах ходьбы от ближайшего населенного пункта, а вокруг них располагался лес и скалы.

Ранее Следственный комитет по региону сообщал общественности о том, что 17 августа двое молодых людей вместе с родственниками прибыли к подножию горы Синюха. Около 17 часов вечера по местному времени пара решила подняться на гору. Затем их местоположение оставалось неизвестным. После пропажи путешественников надзорное ведомство возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Накануне поступили данные о том, что туристы смогли найти способ связаться с близкими. Известно, что пара поднялась на вершину горы, которая находится в юговосточном направлении от горы Синюха, где удалось поймать сигнал мобильной связи. Родственники затем передали информацию в поисковый штаб. До момента эвакуации российские спасатели поддерживали связь с пропавшими. Также при помощи квадрокоптера правоохранительные органы обеспечили потерпевших всем необходимым, одеждой и продуктами. Сейчас оба туриста эвакуированы бортом авиапредприятия "Алтай". Они переданы медицинскому персоналу.

Из Курортного района вывезли почти полтонны опасных химических отходов.

Фото и видео: ГУ МЧС России