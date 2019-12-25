Из Курортного района вывезли почти полтонны опасных химических отходов

Сотрудники комитета по природопользованию Петербурга успешно провели операцию по удалению опасных химических отходов из Курортного района. Было изъято около 400 кг вещества, которое могло нанести вред окружающей среде.
Информация о наличии бесхозных емкостей с неизвестным веществом в поселке Песочное поступила в мобильную экологическую дежурную службу. Бригада экологической аварийной службы ГУП "Экострой", подчиненная комитету, оперативно прибыла на место. Всего было обнаружено 13 пластиковых канистр с неизвестным химическим веществом. По маркировке на емкостях можно предположить, что они содержали жидкий хлор. В настоящее время опасность устранена, все канистры были вывезены на специальную площадку для утилизации.
Владельцы объектов, где хранятся опасные вещества, обязаны соблюдать правила обращения с ними и регулярно проверять условия хранения. Опасные отходы, включая химические вещества, должны быть обезврежены или утилизированы в соответствии с действующим законодательством. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, чья деятельность приводит к образованию отходов I и II классов опасности, должны заключить договор с Федеральным Экологическим Оператором (ФГУП "ФЭО") для выбора перевозчика и переработчика отходов.
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с опасными веществами влечет за собой административную ответственность. Информация о происшествии была передана в районный отдел полиции по Курортному району, Администрацию Курортного района и Центр управления в кризисных ситуациях МЧС для проведения проверки и выяснения обстоятельств произошедшего.
Если вы обнаружили опасные отходы, немедленно сообщите об этом по телефону круглосуточной мобильной экологической дежурной службы - 417-59-36.
Фото: Комитет по природопользованию (архив)
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