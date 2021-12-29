Суслики могут научить астронавтов лучше себя чувствовать во время космических полетов

Эти животные во врем спячки повторно используют азот из мочевины.

Ученые из Канады провели исследование и поняли, что помогает сусликам во время зимней спячки не терять мышечную массу. Статья опубликована в журнале Science.

Оказалось, что животные во время спячки повторно использую азот из мочевины, которая из организма обычно выводится с мочой. Азот используется в организме сусликов для строительства новых белков. Выяснилось, что бактерии в кишечнике расщепляют мочевину, и азот из нее попадает обратно в кровоток.

Ученые считают, что данное открытие может помочь космонавтам. Дело в том, что в космосе люди страдают из-за потери мышечной массы, поэтому им необходимо много заниматься на тренажерах. Таким образом этот эффект минимизируется.

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