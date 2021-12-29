Мозг кошек уменьшился из-за одомашнивания

Это наблюдается также у собак, овец и кроликов.

Ученые из Венского университета (Австрия) и Национального музея Шотландии провели исследование и выяснили, что мозг домашних кошек стал меньше по сравнению с их африканскими предками. Статья была опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Отмечается, что размер мозга также уменьшился у собак, овец и кроликов в результате одомашнивания. Специалисты в ходе работы измерили черепа большого количества пород домашних кошек, чтобы получить среднее значение. С черепами диких африканских кошек была проведена та же работа. В статье говорится, что они являются предками современных Felis domestica.

В предыдущих исследованиях на эту тему говорится, что мозг домашних кошек уменьшился из-за снижения числа клеток нервного гребня, которые участвуют в реагировании на опасность. Дело в том, что домашние кошки не сталкиваются с такой опасностью, как дикие кошки.

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