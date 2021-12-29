Мозги у кошек уменьшились в процессе одомашнивания

Ученые сравнили размер черепов обычных домашних кошек и черепа диких кошек.

Ученые из Венского университета совместно с коллегами из Национального музея Шотландии провели исследование и выяснили, что за последние 10 тыс. лет мозг кошек уменьшился. Это произошло в процессе одомашнивания. Статья опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Исследователи в ходе работы сравнили черепа 19 степных кошек Felis lybica, 20 черепов диких лесных кошек, а также 28 черепов обычных домашних кошек и 36 метисов лесных и домашних кошек. Черепа домашних кошек оказались меньше, соответственно, размер мозга у них тоже меньше по сравнению как с европейскими дикими кошками, так и с дикими предками домашних кошек.

В статье отмечается, что фактором естественного отбора являлась способность приручить кошку. Это привело к возникновению большего числа кошек с уменьшенным количеством клеток нервного гребня, связанных с возбудимостью и страхом, поясняют исследователи. Затем изменения произошли в реакции на стресс и в размере мозга.

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