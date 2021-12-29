В США робот впервые провел лапароскопическую операцию без участия человека

Такая операция проводится через маленькое отверстие, а не через большой разрез.

Ученые из Университета Джона Хопкинса разработали робота, который смог впервые провести лапароскопичскую операцию без участия человека. Операция прошла успешно. Статья была опубликована в журнале Science Robotics.

Отмечается, что такая операция делается не через большой разрез, а через маленькое отверстие. Это требует большой точности от робота, так как ткани могут быть непредсказуемы. По этой причине робот должен быстро адаптироваться к ситуации.

Операцию выполнял усовершенствованный робот STAR, который в 2016 году успешно сшил два конца кишечника свиньи. В робота встроены необходимые хирургические инструменты и система визуализации.

Робот успешно провел лапароскопическую операцию по анастомозированию кишечника свиньи – сшивание двух концов. Эта процедура требует повторяющихся действий и большой точности. Соединение концов кишки – один из самых сложных этапов любой операции на ЖКТ. Однако роботу удалось успешно завершить операцию на четырех свиньях.

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