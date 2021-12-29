Паучий яд начнут использовать в биопестицидах

Ученые отмечают, что паучий яд мало изучен по се день.

Ученые из Университета Юстуса Либиха и Фраунгоферского института молекулярной биологии и прикладной экологии стали изучать характеристики яда пауков. Оказалось, что их яд может улучшить биопестициды.

Для этого ученые удалили ядовитые железы у пауков и секвенировали их РНК. Затем исследователи ввели нуклеотидную последовательность в бактериальную клетку, производящей токсин в больших объемах. Оказалось что среда обитания, возраст и пол особи оказывают влияние на состав и функциональность яда пука.

Исследователи утверждают, что паучий яд по сей день мало изучен.

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