В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус

Сейчас перед ним уязвимы только летучие мыши.

В Южно-Африканской республике обнаружен новый коронавирус NeoCov, который может быть опасен для людей. Это следует из исследования, опубликованного в электронном архиве научных статей и препринтов по биологии BioRxiv.

Открытие сделали китайские ученые под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня. Исследователи сделали вывод, что достаточно всего одной мутации в геноме NeoCov – и он станет опасным для людей. Сейчас же перед ним уязвимы только летучие мыши.

По словам ученых, новый коронавирус использует рецептор ACE2 и способен проникать в клетки примерно таким же способом, как и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Однако он особо опасен тем, подчеркивают исследователи, что от NeoCov не защитят антитела и белковые молекулы.

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