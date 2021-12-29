  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус
Сегодня, 8:10
195
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус

0 0

Сейчас перед ним уязвимы только летучие мыши.

В Южно-Африканской республике обнаружен новый коронавирус NeoCov, который может быть опасен для людей. Это следует из исследования, опубликованного в электронном архиве научных статей и препринтов по биологии BioRxiv.

Открытие сделали китайские ученые под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня. Исследователи сделали вывод, что достаточно всего одной мутации в геноме NeoCov – и он станет опасным для людей. Сейчас же перед ним уязвимы только летучие мыши.

По словам ученых, новый коронавирус использует рецептор ACE2 и способен проникать в клетки примерно таким же способом, как и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Однако он особо опасен тем, подчеркивают исследователи, что от NeoCov не защитят антитела и белковые молекулы. 

Ранее ученые перечислили восемь препаратов против "омикрона".

Фото: pixabay.com

Теги: neocov, коронавирус, юар
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии