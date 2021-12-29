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Ученые перечислили восемь препаратов против "омикрона"
Сегодня, 9:29
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Ученые перечислили восемь препаратов против "омикрона"

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Они использовались медиками при других штаммах коронавируса.

При лечении штамма коронавируса "омикрона" эффективны восемь противовирусных препаратов. Их перечислил китайский научный журнал Cell Research, ссылаясь на результаты исследования ученых из Кентского и Франкфуртского университетов.

Утверждается, что эти лекарства использовались медиками при других штаммах коронавируса. Специалисты изучили клеточные культуры "омикрона" и выяснили, что вирус остается чувствительным к восьми препаратам.

К ним относятся EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

В беседе с "РИА Новости" врач-инфекционист Андрей Поздняков отметил, что изменение схем лечения COVID-19 у заболевших "омикроном" не требуется. Таких пациентов лечат по тем же правилам, что и при "дельте", уточнил специалист.  Поздняков напомнил, самым эффективным методом борьбы с коронавирусом является вакцинация и своевременная ревакцинация.

Ранее в Москве приостановили плановую госпитализацию детей. В столице в последние две недели фиксируется беспрецедентный рост заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних: число заболевших детей выросло в 14 раз, а госпитализаций – в 10 раз.

Фото: pixabay.com

Теги: омикрон, препараты против омикрона
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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