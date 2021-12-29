Ученые перечислили восемь препаратов против "омикрона"

Они использовались медиками при других штаммах коронавируса.

При лечении штамма коронавируса "омикрона" эффективны восемь противовирусных препаратов. Их перечислил китайский научный журнал Cell Research, ссылаясь на результаты исследования ученых из Кентского и Франкфуртского университетов.

Утверждается, что эти лекарства использовались медиками при других штаммах коронавируса. Специалисты изучили клеточные культуры "омикрона" и выяснили, что вирус остается чувствительным к восьми препаратам.

К ним относятся EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

В беседе с "РИА Новости" врач-инфекционист Андрей Поздняков отметил, что изменение схем лечения COVID-19 у заболевших "омикроном" не требуется. Таких пациентов лечат по тем же правилам, что и при "дельте", уточнил специалист. Поздняков напомнил, самым эффективным методом борьбы с коронавирусом является вакцинация и своевременная ревакцинация.

Ранее в Москве приостановили плановую госпитализацию детей. В столице в последние две недели фиксируется беспрецедентный рост заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних: число заболевших детей выросло в 14 раз, а госпитализаций – в 10 раз.

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