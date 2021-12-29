В Москве приостановили плановую госпитализацию детей

Это не распространяется на плановую госпитализацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Власти российской столицы приняли решение приостановить на три недели плановую госпитализацию несовершеннолетних из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Отмечается, что данные меры не будут распространены на плановую госпитализацию детей с онкологическими, гематологическими и заболеваниями, при которых необходима экстренная медпомощь.

В целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей мы приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на 3 недели. из сообщения депздрава Москвы

В департаменте добавили, что в столице в последние две недели фиксируется беспрецедентный рост заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних: число заболевших детей выросло в 14 раз, а госпитализации – в 10 раз.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, ситуация с короновирусом в Москве развивается по "европейскому сценарию".

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