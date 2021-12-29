Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве развивается по "европейскому сценарию"

В российской столице ситуация с COVID-19 развивается по "европейскому сценарию". Об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, заболеваемость ковидом с конца декабря выросла в пять раз, нагрузка на поликлиники – в четыре раза, на стационары – на 30 процентов.
Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели этот рост составил к значениям конца декабря пять раз и за неделю достиг 100 тысяч.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Столичные власти предполагают, что увеличение числа ковид-больных продлится в Москве еще две недели. Собянин добавил, на амбулаторном лечении по-прежнему находятся больные штаммом "дельта", который дает тяжесть заболевания.
Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, кто предрасположен к заражению "омикроном".
Фото и видео: Правительство РФ
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