Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве развивается по "европейскому сценарию"

Заболеваемость ковидом в столице с конца декабря выросла в пять раз.

В российской столице ситуация с COVID-19 развивается по "европейскому сценарию". Об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, заболеваемость ковидом с конца декабря выросла в пять раз, нагрузка на поликлиники – в четыре раза, на стационары – на 30 процентов.

Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного роста заболеваемости ковидом. За две недели этот рост составил к значениям конца декабря пять раз и за неделю достиг 100 тысяч. Сергей Собянин, мэр Москвы

Столичные власти предполагают, что увеличение числа ковид-больных продлится в Москве еще две недели. Собянин добавил, на амбулаторном лечении по-прежнему находятся больные штаммом "дельта", который дает тяжесть заболевания.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, кто предрасположен к заражению "омикроном".

Фото и видео: Правительство РФ