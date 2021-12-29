Антибиотики повышают риск развития рака толстой кишки

В исследовании приняли участие порядка 40 тыс. человек.

Ученые из Абердинского университета в Великобритании провели исследование и пришли к выводу, что использование антибиотиков может повысить риск развития рака толстой кишки у молодых людей. Статья была опубликована в British Journal of Cancer.

В исследование приняли участие 40 тыс. человек. Исследователи сравнили частоту использования антибиотиков и влияние других факторов среди тех, у кого был рак и у здоровых людей. Выяснилось, что с ректальным раком антибиотики связаны не были. Однако связали специалисты антибиотики с риском развития рака толстой кишки, который повышался на 50% у людей возрастом до 50 лет. При этом риск был выше на 9% у людей старше 50 лет.

Предполагается, что причиной этой связи является воздействие антибиотиков на разнообразие бактерий в микробиоме кишечника. Это может привести к изменению бактериальной активности, а также к нарушению иммунной функции.

Ученые отмечают, что антибиотики необходимо принимать только при необходимости.

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