В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики

Животные начали приходить в себя после традиционного зимнего сна.

Тушканчики проснулись после традиционной зимней спячки в столичном зоопарке. Об этом рассказали специалисты пресс-службы Московского учреждения. Эксперты напомнили подписчикам в социальных сетях о том, что на зиму зверьки помещаются в холодильники, в которых поддерживается комфортная, чуть плюсовая температура. Домики животных также обтягиваются поролоном для обеспечения звукоизоляции и сглаживания вибраций. Примерно в аналогичных условиях тушканчики зимуют и на свободе. При этом у них нет запасов корма и мягкой подстилки.

У тушканчиков очень глубокая спячка — настоящий анабиоз. В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до пяти-шести. Если долго смотреть на тушканчика, можно увидеть, как он шевелит лапкой и даже дышит. пресс-служба зоопарка

Эксперты добавили, что во время спячки каждую неделю зоологи изучают состояние зверьков, оценивают достаточность массы, чтобы тушканчики могли оставаться в спячке до весеннего периода. В том случае, если вес значительно упадет, то зверька будят и откармливают. Однако такие случаи - редки. Накануне спячки вес животных оценивается примерно в 400 граммов. За зиму тушканчики лишаются одной четверти массы тела. В Москве зверьки начинают приходить в себя и двигаться, спустя сутки после пробуждения они могут уже активно прыгать по вольеру.

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Фото и видео: Вконтакте / Московский зоопарк / Moscow zoo