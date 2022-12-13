До момента выхода в свет около полугода после рождения крохи проводят в сумке мамы.

В Ленинградском зоопарке малыш кенгуру Беннетта начал выходить из материнской сумки. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

Пару недель назад наши сотрудники заметили, что малыш кенгуру Беннетта стал выходить из материнской сумки. До момента выхода в свет около полугода после рождения крохи проводят в пушистом и укромном домике на животе у мамы. сотрудники Ленинградского зоопарка

Малыш уже резвится на солнце, прыгает, пробует взрослую еду. Детеныша можно увидеть в вольере с кенгуру.

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Видео: Ленинградский зоопарк