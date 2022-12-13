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В Ленинградском зоопарке самке снежного барса исполнилось 20 лет

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В дикой природе снежные барсы живут около 10 лет, в зоопарках – 15-20 лет.

В Ленинградском зоопарке 5 апреля с 20-летием поздравляют самку снежного барса Киру.

Как же много замечательных кошек родилось в апреле! Сегодня мы поздравляем жемчужину нашей коллекции хищников. Кира – настоящая легенда Ленинградского зоопарка.

сотрудники Ленинградского зоопарка

Хищницу привезли в Петербург из Канады в 2008 году, когда ей было 5 лет. Кира составила пару самцу Арбату, родила котят и была им очень заботливой мамой. В дикой природе снежные барсы живут около 10 лет, в зоопарках – 15-20 лет. Кира уже немолода, однако она остаётся активной, хорошо кушает и играет с пластиковыми игрушками и коробочками, которыми её радуют сотрудники и опекуны.

В этом году работники украсили вольер к празднику и оставили подарок, который имениннице пришёлся по вкусу – сочные кусочки любимого мяса.

Накануне сервалу Теду из Ленинградского зоопарка исполнилось 8 лет.

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Видео: Ленинградский зоопарк

Теги: барс, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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