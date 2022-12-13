  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:42
57
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сервалу Теду из Ленинградского зоопарка исполнилось 8 лет

0 0

Сервал съел все свои угощения, а когда все ушли, принялся играть с новыми игрушками – забавной мягкой рыбкой и круглой коробочкой. 

Сегодня сервалу Теду исполнилось 8 лет. По традиции, сотрудники Ленинградского зоопарка сделали ему вкусный и красивый подарок. А ведь когда-то сервал сам был подарком Ленинградскому зоопарку на 150-летие! Его полугодовалым котёнком привезли из зоопарка в Новосибирске.

А сейчас он взрослый котик, который радует сотрудников и гостей зоопарка невероятным окрасом и учтивым, хоть и слегка капризным нравом, как у всякого красавца.

сотрудники Ленинградского зоопарка

Сервал съел все свои угощения, а когда все ушли, принялся играть с новыми игрушками – забавной мягкой рыбкой и круглой коробочкой. 

Ранее стало известно, что многодетные семьи теперь могут приходить бесплатно в Ленинградский зоопарк ежедневно.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых. 

Видео: Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, сервал
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии