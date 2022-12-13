Многодетные семьи теперь могут приходить бесплатно в Ленинградский зоопарк ежедневно

Дети-инвалиды вместе с одним взрослым сопровождающим также получат возможность посещать зверинец бесплатно каждый день.

В Ленинградском зоопарке расширились возможности для льготного посещения. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Многодетные семьи из Петербурга (дети и родители) теперь могут проходить бесплатно в зоопарк ежедневно. Дети-инвалиды вместе с одним взрослым сопровождающим также получат возможность посещать зверинец бесплатно каждый день.

Студенческая скидка в 300 рублей предоставляется теперь всем обучающимся (очники и заочники) в высшем или среднем учебном заведении бакалавриата, специалитета и магистратуры (по студенческому билету).

Также с 25 марта изменился режим работы Ленинградского зоопарка.

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Фото: ВКонтакте/ Ленинградский зоопарк