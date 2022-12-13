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В Альпах в результате схода лавины погибли четыре человека

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В поисково-спасательной операции задействованы два вертолета, а также большое количество спасателей и техники.

В Альпах в результате схода лавины погибли четыре человека. Об этом сообщил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.

Инцидент произошел днем 9 апреля на леднике Армансетт. По предварительным данным, погибли четыре человека. Еще несколько людей получил ранения.

В поисково-спасательной операции задействованы два вертолета, а также большое количество спасателей и техники

Ранее мы сообщали, что в уральском селе сгорели десять домов.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: альпы, жертвы, пострадавшие, сход лавины
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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