В поисково-спасательной операции задействованы два вертолета, а также большое количество спасателей и техники.

В Альпах в результате схода лавины погибли четыре человека. Об этом сообщил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.

Инцидент произошел днем 9 апреля на леднике Армансетт. По предварительным данным, погибли четыре человека. Еще несколько людей получил ранения.

В поисково-спасательной операции задействованы два вертолета, а также большое количество спасателей и техники

Ранее мы сообщали, что в уральском селе сгорели десять домов.

Видео: Telegram / SHOT