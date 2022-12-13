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В уральском селе сгорели десять домов

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На месте происшествия работали 30 спасателей и 10 единиц техники.

В уральском селе Бызово недалеко от Нижнего Тагила сгорели десять домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел 9 апреля. Из-за возгорания сухой травы и ветра огонь распространился на дома. Общая площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

На месте происшествия работали 30 спасателей и 10 единиц техники. Спустя некоторое время пожар был локализован. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Иркутской области загорелся склад пиломатериалов.

Видео: Telegram / МЧС СВЕРДЛОВСК

Теги: бызово, дома, пожар, село, урал
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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