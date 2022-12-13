В Иркутской области загорелся склад пиломатериалов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел в деревне Столбова. На складе в Производственном переулке был замечен черный дым. Из-за сильного ветра огонь развился до крупного.
Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 400 квадратных метров. В настоящий момент ликвидация открытого огня продолжается.
Ранее мы сообщали, что в Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако дыма.
Видео: Telegram / МЧС38
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все