По предварительным данным, речь идет об утечке сероводорода.

В Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако дыма. Об этом сообщает издание Spiegel.

Инцидент произошел в районе Ротенбургсорт. В результате пожара в двух складах образовалось ядовитое облако. Жителей района предупредили о риске пострадать "от дымовых газов и химических компонентов в воздухе". Местные власти призвали закрыть окна и двери в домах.

По предварительным данным, речь идет об утечке сероводорода. Пожар и задымление классифицированы как "крайняя опасность".

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Видео: Telegram / РИА Новости