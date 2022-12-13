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В центре Марселя обрушился четырехэтажный дом

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На месте происшествия работают 100 спасателей.

В центре Марселя обрушился четырехэтажный дом. Об этом сообщает агентство France Press.

Инцидент произошел в ночь на 9 апреля. По словам мэра города Бенуа Пайана, после обрушения здания возник пожар. Также в результате инцидента пострадала часть соседних домов.

На месте происшествия работают 100 спасателей. Жильцов соседних домов эвакуировали. Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина обрушения здания уточняется.

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Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дом, марсель, обрушение
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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