  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:01
110
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков назвал слова Макрона против размещения ядерных ракет в других странах критикой США

0 0

В Кремле иронично ответили на слова французского президента.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков назвал слова французского президента Эмманюэля Макрона против размещения ядерных ракет в других странах критикой политики американских властей. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках комментария для журналиста Павла Зарубина. Корреспондент попросил оценить слова иностранного политика, которые тот говорил в отношении возможного размещения на территории Белоруссии стратегического арсенала Москвыю

Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: белоруссия, дмитрий песков, кремль, франция, эмманюэль макрон, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии