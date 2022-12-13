Песков назвал слова Макрона против размещения ядерных ракет в других странах критикой США

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков назвал слова французского президента Эмманюэля Макрона против размещения ядерных ракет в других странах критикой политики американских властей. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках комментария для журналиста Павла Зарубина. Корреспондент попросил оценить слова иностранного политика, которые тот говорил в отношении возможного размещения на территории Белоруссии стратегического арсенала Москвыю
Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков.
Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН
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