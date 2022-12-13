Песков назвал слова Макрона против размещения ядерных ракет в других странах критикой США

В Кремле иронично ответили на слова французского президента.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков назвал слова французского президента Эмманюэля Макрона против размещения ядерных ракет в других странах критикой политики американских властей. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках комментария для журналиста Павла Зарубина. Корреспондент попросил оценить слова иностранного политика, которые тот говорил в отношении возможного размещения на территории Белоруссии стратегического арсенала Москвыю

Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН