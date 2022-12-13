В Кремле отслеживали контакты Си Цзиньпина и Макрона, заявил Песков

Дмитрий Песков рассказал о том, что Москва следила за результатами общения иностранных политиков.

Официальные рабочие контакты между китайским председателем Си Цзиньпином и французским лидером Эммануэлем Макроном были очень важными, поэтому в российской администрации при президенте Владимире Путине отслеживали публикации об их итогах. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Безусловно, это очень важные контакты, и, конечно, мы отслеживали все сообщения на этот счет. Очень богатый комплекс этих отношений. И это то, на чем мы концентрируемся главным образом.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду на текущей неделе. Вместе с ним в Китай прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В четверг 6 апреля в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен. Политики обсудили украинский кризис и возможности его урегулирования.

В Кремле прокомментировали слова Блинкена о скором контрнаступлении Украины.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ