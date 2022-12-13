В Кремле прокомментировали слова Блинкена о скором контрнаступлении Украины

Дмитрий Песков рассказал, что эти слова главы Госдепа будут учитываться при планировании действий на СВО.

Официальные высказывания американского государственного секретаря Энтони Блинкена о скором контрнаступлении украинских военных в регионе боевых действий тщательно отслеживаются российскими военнослужащими и учитываются при планировании специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге сделал представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, вызывает ли такая риторика со стороны Госдепа США обеспокоенность в Москве.

Скорее это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных, они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения СВО. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков сомневается, что мир мог бы прийти к согласию по полному отказу от ядерного оружия.

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