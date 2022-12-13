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Песков сомневается, что мир мог бы прийти к согласию по полному отказу от ядерного оружия

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В Кремле оценили предложение белорусского президента Александра Лукашенко.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков сомневается в том, что мир мог бы прийти к согласию по полному отказу от ядерного оружия. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами. В Кремле не думают, что существует реальный потенциал для принятия такого консенсуса. Таким образом спикер прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что требуется собрать в одну кучу все ядерные стратегические силы мировых держав для того, чтобы их ликвидировать.

Это потребует единого консенсуса. И в то же время вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле не слышали заявлений Ватикана о пасхальном перемирии в зоне СВО.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: александр лукашенко, белоруссия, дмитрий песков, кремль, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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