Американские ученые хотят вернуть к жизни шерстистых мамонтов

Для этого им понадобятся следы ДНК вымерших животных.

Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне задумали вернуть к жизни шерстистых мамонтов. Отмечается, основная популяция животных вымерла 15 тыс. лет назад. Однако есть образцы ДНК, возраст которых составляет 3-4 тыс. лет. Об этом сообщает Newsweek.

Именно эти следы ДНК планируют использовать ученые для спасения азиатских слонов. Предполагается, что им могут быть переданы гены мамонтов, чтобы современные гиганты могли лучше сопротивляться холодам. Предполагается, что новые слоны смогут размножаться и выжить в новых условиях.

Проект назвали Colossal, его финансируют крупные компании с 2013 года.

Ранее мы писали, что в Хакасии ученые нашли необычный амулет из человеческих костей.

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