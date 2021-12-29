В Хакасии ученые нашли необычный амулет из человеческих костей

В настоящий момент неизвестно, для чего амулет был создан.

Ученые из Института археологии СО РАН обнаружили в Хакасско-Минусинской котловине амулет, который был создан из человеческих костей. Ранее исследователи ничего подобного в этой местности не находили.

Амулет был сделан из грудины человека. Нашли его ученые на станции Казановка-1 в погребальном комплексе. В настоящий момент специалисты не знают, что чего амулет был создан, а также кто его носил.

Предполагается, что это мог быть трофей, добытый в бою.

Ранее японские ученые заявили, что "омикрон"-штамм коронавируса вызывает более легкую пневмонию.

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