В Петербурге вступили в силу новые требования к вакцинации сотрудников от COVID-19

Требования вступили в силу с 1 октября.

В Петербурге в силу вступили новые требования к вакцинации сотрудников, которые летом этого года представил Смольный.

С 1 октября 80% сотрудников общепита, сервисов доставки продуктов, кинотеатров, парикмахерских, фитнес-центров, бассейнов, бань должны иметь при себе справку о вакцинации или же о перенесенном заболевании.

С 15 октября аналогичные правила начнут действовать для сотрудников компаний, занимающихся туристическим и гостиничным бизнесом, перевозкой пассажиров, розничной торговлей. Требования касаются и сотрудников, работающих в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Ранее стало известно, что в Петербурге почти все заведения общепита получили QR-коды. Выдано более 11,25 тысяч QR-кодов в сфере общепита. Заведения могут продолжить работу с 1 октября, поскольку достигли необходимого уровня ковид-безопасности.

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