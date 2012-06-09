Выдано более 11,25 тысяч QR-кодов.

В Петербурге почти все заведения общепита получили QR-коды. От коронавируса вакцинировались не менее 60% сотрудников. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

В комитете рассказали, что выдано более 11,25 тысяч QR-кодов в сфере общепита. Заведения могут продолжить работу с 1 октября, поскольку достигли необходимого уровня ковид-безопасности.

Напомним, год назад Смольный обязал все предприятия общепита получить QR-коды, подтверждающие их соответствие требованиям безопасности с эпидемиологической точки зрения.

Ранее мы писали, что петербурженки решили судиться с губернатором за отмену некоторых пунктов "антиковидного" постановления.

Фото: Piter.tv