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В Петербурге почти все заведения общепита получили QR-коды
Сегодня, 19:44
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В Петербурге почти все заведения общепита получили QR-коды

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Выдано более 11,25 тысяч QR-кодов.

В Петербурге почти все заведения общепита получили QR-коды. От коронавируса вакцинировались не менее 60% сотрудников. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. 

В комитете рассказали, что выдано более 11,25 тысяч QR-кодов в сфере общепита. Заведения могут продолжить работу с 1 октября, поскольку достигли необходимого уровня ковид-безопасности.

Напомним, год назад Смольный обязал все предприятия общепита получить QR-коды, подтверждающие их соответствие требованиям безопасности с эпидемиологической точки зрения. 

Ранее мы писали, что петербурженки решили судиться с губернатором за отмену некоторых пунктов "антиковидного" постановления.

Фото: Piter.tv

Теги: qr-коды, коронавирус, общепит
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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