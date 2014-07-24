Петербурженки решили судиться с губернатором за отмену некоторых пунктов "антиковидного" постановления

Истцам не нравятся требования к представителям бизнеса.

Группа петербуржцев и одна организация подала иск к правительству города и губернатору. Они требуют отменить действие некоторых пунктов "антикоронавирусного" постановления. Об этом 28-го сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Три женщины и ООО "Кидс Ап" просят признать недействительными пункты, касающиеся требований к деятельности предприятий общественного питания, бассейнам, парикмахерским, гостиничным предприятиям и иным организациям и индивидуальным предпринимателям. Требования предписывают, что работать можно только при наличии QR-кода или определенном уровне вакцинации сотрудников.

К производству заявление пока не принято.

Фото: Piter.TV