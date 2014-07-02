В Петербурге свободно 26% коек для больных коронавирусом

В городе вновь уменьшается количество свободных коек для больных коронавирусом.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 4 октября. Согласно документу, в коронавирусных больницах свободно 26,31% коечного фонда, накануне – 29,74%.

Однако в городе уменьшилось число госпитализированных с ковидом. За сутки в стационары поступили 275 петербуржцев (накануне – 388 человек), а выписались 75 человек.

В настоящее время в больницах находятся 5 648 человек, из них 516 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 255 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат 252 человека, в "Заре" – 637 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 33 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 25 416 человек.

За последние сутки в Петербурге выявили 2 198 новых случаев заболевания коронавирусом (накануне – 2463), выздоровели всего 377 человек, 60 человек ушли из жизни. Ранее губернатор Петербурга напомнил о том, что пандемия не закончилась и призвал вакцинироваться.

Фото: Piter.tv