За сутки в Петербурге зарегистрировали 2198 случаев заболевания COVID-19

За сутки еще 60 случаев заболевания были признаны смертельными.

За последние сутки в Петербурге выявили 2 198 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 2463.

За сутки выздоровели всего 377 человек, 60 человек ушли из жизни.

Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 25 781 случай заболевания, 14 526 человек были выписаны по выздоровлению, 883 человека скончались.

Ранее губернатор Петербурга напомнил о том, что пандемия не закончилась и призвал вакцинироваться. Пока что уровень вакцинации недостаточен для формирования коллективного иммунитета.

Фото: Piter.TV