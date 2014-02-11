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За сутки в Петербурге зарегистрировали 2198 случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 11:50
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За сутки в Петербурге зарегистрировали 2198 случаев заболевания COVID-19

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За сутки еще 60 случаев заболевания были признаны смертельными.

За последние сутки в Петербурге выявили 2 198 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Накануне новых случаев было зарегистрировано 2463.

За сутки выздоровели всего 377 человек, 60 человек ушли из жизни. 

Всего в России за сутки зарегистрировали за последние сутки 25 781 случай заболевания, 14 526 человек были выписаны по выздоровлению, 883 человека скончались.

Ранее губернатор Петербурга напомнил о том, что пандемия не закончилась и призвал вакцинироваться. Пока что уровень вакцинации недостаточен для формирования коллективного иммунитета. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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