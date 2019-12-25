Беглов назвал уровень вакцинации от коронавируса в Петербурге недостаточным

Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил уровень вакцинации граждан. По его словам, достигнутого показателя недостаточно для формирования популяционного иммунитета из-за мутаций вируса. Об этом он сказал в эфире телеканала "78" 30-го сентября.
На данный момент в Северной столице полностью вакцинацию прошли 1,6 млн человек. По словам Беглова, коронавирусом в большинстве болеют люди, вернувшиеся из отпусков. У них регистрируют делать-штамм.
Эпидемия КОВИД-19 продолжается. И будет продолжаться, к сожалению, до тех пор, пока Петербург не сформирует надежную иммунную прослойку.
Александр Беглов, губернатор Петербурга.
Градоначальник отметил, что люди устали от масок и ограничений, но ничего другого человечество не придумало. Он призвал вакцинироваться и соблюдать все меры.
По последним рекомендациям Минздрава для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не 60% взрослого населения, а 80%, то есть это 3,5 жителей Петербурга. По мнению директора частной скорой помощи "CORIS" Льва Авербаха, коллективного иммунитета вряд ли удастся достичь.
Фото: Piter.TV
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