Беглов назвал уровень вакцинации от коронавируса в Петербурге недостаточным

Губернатор рассказал о том, что COVID-19 болеют много людей, вернувшихся из отпуска.

Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил уровень вакцинации граждан. По его словам, достигнутого показателя недостаточно для формирования популяционного иммунитета из-за мутаций вируса. Об этом он сказал в эфире телеканала "78" 30-го сентября.

На данный момент в Северной столице полностью вакцинацию прошли 1,6 млн человек. По словам Беглова, коронавирусом в большинстве болеют люди, вернувшиеся из отпусков. У них регистрируют делать-штамм.

Эпидемия КОВИД-19 продолжается. И будет продолжаться, к сожалению, до тех пор, пока Петербург не сформирует надежную иммунную прослойку. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Градоначальник отметил, что люди устали от масок и ограничений, но ничего другого человечество не придумало. Он призвал вакцинироваться и соблюдать все меры.

По последним рекомендациям Минздрава для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать не 60% взрослого населения, а 80%, то есть это 3,5 жителей Петербурга. По мнению директора частной скорой помощи "CORIS" Льва Авербаха, коллективного иммунитета вряд ли удастся достичь.

Фото: Piter.TV