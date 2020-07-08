Лев Авербах: "В Петербурге не будет коллективного иммунитета"

По мнению врача, вакцина защищает отдельного индивидуума от тяжести заболевания.

Главный врач частной скорой помощи "CORIS" Лев Авербах рассказал Piter.TV, почему он считает, что четвертая волна коронавируса будет сильнее предыдущих и почему стоит забыть о коллективном иммунитете.

Начну с того, что давать прогноз дело неблагодарное и сказать, что и как будет на самом деле, никто не может. Но анализ данных, информация, литература, публикации и статистические данные позволяют спрогнозировать, что четвертая волна может быть сильнее по нескольким причинам. Мы не ушли почти в плато и сейчас волна началась с достаточно высокого уровня. Снижение эпидемиологического подъема было, но не такое сильное, как во время предыдущих волн. Поэтому мы начнем не наращивать, а начнем сразу с большого количества новых случаев и это уже сейчас видно. Также можно сказать, что те прививки, которые делали в прошлом году, они уже не действуют. Поэтому есть основания полагать, что будет достаточно много заболевших. Лев Авербах, главный врач частной скорой помощи "CORIS"

Также Лев Авербах согласился со своим коллегой, ведущим экспертом в сфере лабораторной диагностики, врачом Александром Соловьевым, который заявил, что "сейчас нет смысла рассчитывать на коллективный иммунитет". Он также отметил, что нет смысла говорить о коллективном иммунитете, потому что его попросту не будет. Поэтому, по мнению главврача частной скорой, в цели и задачи вакцинации коллективный иммунитет уже не входит. Есть задача – защитить себя самого от тяжелого течения заболевания.

Прививка не защищает, поэтому не будет никакого коллективного иммунитета, будет только индивидуальная защита. Вакцина защищает отдельного индивидуума от тяжести заболевания. Это единственное, чего удалось добиться. Поэтому те, кто не привился, есть риск заболеть тяжело. Те, кто привился, у них есть риск заболеть, но заболеть не тяжело. Непривиые делают свой выбор, поэтому никто никому не мешает, каждый выбирает для себя свою жизнь. И в общем это единственное достижение прививки, что ты можешь защитить себя сам, не родных, не людей вокруг, не популяцию, а себя самого. Лев Авербах, главный врач частной скорой помощи "CORIS"

Что касается статистики вакцинированных (более 1,6 млн петербуржцев), то Лев Авербах считает ее неправильной. Потому что те, кто привился более полугода назад, они должны вычеркиваться из статистики.

Я очень часто говорил, что нужно было прививать всех и сразу, как это сделали в Израиле, но в нашей стране это невозможно. Поэтому "хвост привитых", которым более шести месяцев, он будет постоянно отрубаться. Поэтому в Петербурге количество привитых совершенно не такое, как говорится в статистике. Это информация ни о чем, она не дает правильного понимания того, что сейчас происходит на самом деле. Лев Авербах, главный врач частной скорой помощи "CORIS"

Ранее коэффициент распространения коронавируса в Петербурге превысил норму на 0,2.

Фото: Piter.tv