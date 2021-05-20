Стало известно, когда в Петербурге начнется шестая волна коронавируса

По словам Авербаха, спад продлится недолго.

В Петербурге ожидается шестая волна коронавируса. О ее скором наступлении рассказал главврач частной службы скорой помощи Coris Лев Авербах в беседе с "Невскими новостями".

Как рассказал Авербах, пятая волна ковида практически закончилась: госпитализации в красные зоны сократились. При этом спад продлится недолго.

Он добавил, что волны — это эпидемический подъем одного и того же заболевания. Шестую волну уже прогнозируют, потому что в Китае всплеск, в Азии всплеск, в Европе еще более-менее нормально, утверждает Авербах, можно сказать, что в мае–июне будет шестая волна.

По словам врача, сезон или время года на развитие вспышки никак не влияет.

Ранее мы сообщали, что 400 ковидных коек свернули в Николаевской больнице. По словам Лисовца, на сегодняшний день 14 городских стационаров продолжают прием пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.tv

