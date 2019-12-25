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400 ковидных коек свернули в Николаевской больнице
Сегодня, 18:35
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400 ковидных коек свернули в Николаевской больнице

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По словам Лисовца, на сегодняшний день 14 городских стационаров продолжают прием пациентов с коронавирусом.

Во вторник, 15 марта, в Николаевской больнице свернули 400 ковидных коек. Об этом заявил председатель комздрава Дмитрий Лисовец на свой странице во "Вконтакте". 

По словам Лисовца, на сегодняшний день 14 городских стационаров продолжают прием пациентов с коронавирусом. Всего в Петербурге 3 292 инфекционные койки. 

Напомним, что в комздраве Петербурга объявили о завершении пятой волны ковида. По словам Лисовца, недельный уровень госпитализации — на минимальном уровне, который ранее фиксировался между первой и второй волной, даже ниже. Есть все основания говорить, что пятая волна завершилась.

Ранее мы сообщали, что в Китае зафиксировали вспышку заболеваемости COVID-19. Больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявлено в провинции Цзилинь – 895 человек. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: койки, николаевская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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