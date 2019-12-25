Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге превысил норму на 0,2

В ковидные стационары города поступило более 350 человек. К аппаратам ИВЛ подключено 177 пациентов.

Сегодня, 25 сентября, в больницах Северной столицы более 4 602 тыс. петербуржцев проходят лечение от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Коэффициент распространения COVID-19 вновь превысил норму и составил 1,2. Для пациентов с коронавирусом развернуто 5 863 койки. Однако свободны из них лишь 26%.

Известно, что в больницы города поступило 355 пациентов с пневмониями. Получили справку о выписке 268 человек. Еще 406 больных находятся в реанимации. А к аппаратам ИВЛ подключено 177 пациентов.

Тем временем лечатся дома почти 22 тыс. жителей Северной столицы. Вынуждены соблюдать карантин 2 тыс. горожан.

Напомним, что еще 1 907 петербуржцев заболели коронавирусом. Скончались 50 пациентов. Власти города призывают пройти вакцинацию. На сегодняшний день свыше 1,6 млн петербуржцев полностью привились от коронавируса.

Ранее на Piter.tv: Николаевская больница полностью переводится на лечение больных COVID-19.

Фото: Piter.tv