Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге превысил норму на 0,2

Сегодня, 25 сентября, в больницах Северной столицы более 4 602 тыс. петербуржцев проходят лечение от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коэффициент распространения COVID-19 вновь превысил норму и составил 1,2. Для пациентов с коронавирусом развернуто 5 863 койки. Однако свободны из них лишь 26%.
Известно, что в больницы города поступило 355 пациентов с пневмониями. Получили справку о выписке 268 человек. Еще 406 больных находятся в реанимации. А к аппаратам ИВЛ подключено 177 пациентов.
Тем временем лечатся дома почти 22 тыс. жителей Северной столицы. Вынуждены соблюдать карантин 2 тыс. горожан.
Напомним, что еще 1 907 петербуржцев заболели коронавирусом. Скончались 50 пациентов. Власти города призывают пройти вакцинацию. На сегодняшний день свыше 1,6 млн петербуржцев полностью привились от коронавируса.
Ранее на Piter.tv: Николаевская больница полностью переводится на лечение больных COVID-19.
Фото: Piter.tv
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