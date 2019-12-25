Николаевская больница полностью переводится на лечение больных COVID-19

Уже 23 сентября все отделения будут перепрофилированы в инфекционные.

С 23 сентября Николаевская больница в Петергофе полностью переводится на лечение больных коронавирусом. Информация появилась на сайте медучреждения. Еще в конце августа стало известно, что больница возвращается к плановому приему больных, но, как выяснилось, ненадолго.

Уважаемые пациенты! Администрация СПб ГБУЗ "Николаевская больница" информирует Вас, что с 23 сентября 2021 года все отделения стационара будут перепрофилированы в инфекционные. пресс-служба Николаевской больницы

Также к борьбе с коронавирусом готова и больница Святителя Луки. В среду, 22 сентября, в медучреждении развернули 200 инфекционных коек для больных коронавирусом.

На сегодня в Петербурге свободно 17% коек для больных коронавирусом. Город вернулся на второе место по суточному приросту заболевших COVID-19 в России.

Фото: Piter.tv