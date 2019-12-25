Петербург вернулся на второе место по суточному приросту заболевших COVID-19 в России

За сутки мегаполис поднялся с третьей строчки на вторую.

В среду, 22 сентября, оперативный штаб опубликовал данные по коронавирусу. Согласно статистике, за последние сутки был зафиксирован 1 521 новый случай, когда как накануне их было 1 060.

На первом месте в статистике находится Москва с 1 991 случаем. Всего по стране зафиксировали 19 706 случаев. С начала пандемии насчитано 7 333 557 заболевших, 606 116 из них – в Петербурге.

По последним данным, погибли 817 человек по стране, из них 43 – петербуржцы.

Ранее мы писали, что петербургская больница Святителя Луки разворачивает койки для больных COVID-19.

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